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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 00:37

Mersin ve Adıyaman'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Mersin ve Adıyaman'da etkisini artıran şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mersin'de ev ve iş yerlerini su basarken, Adıyaman'da ise ana bulvarlar ve çevreyolları sular altında kaldı, mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Mersin ve Adıyaman'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 00:37

ve 'ın kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu 'de, sabaha karşı başlayan ve gün boyu aralıklarla devam eden yağmur, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinin birçok noktasında etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Mersin ve Adıyaman'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Özellikle Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki mahallelerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı bölgelerde yollar su altında kalırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yüksek katlı binalarda bulunan bazı dairelerde de su baskınları yaşandı. Evlerine su dolan vatandaşlar, biriken yağmur sularını kovalar ve çeşitli ekipmanlarla kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Mersin ve Adıyaman'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Su baskınları nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kentin farklı noktalarında oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

BELEDİYE EKİPLERİ GECE BOYUNCA SAHADA

Kent merkezinin büyük bölümünde etkili olan su baskınları ve taşkınlar üzerine belediye ekipleri de harekete geçti. Ekipler, yağışın olumsuz etkilerini azaltmak ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla gece boyunca sahada çalışma yürüttü.

Mersin ve Adıyaman'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Kent genelinde sağanağın etkileri sürerken, yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Mersin ve Adıyaman'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

ADIYAMAN'DA BULVARLAR VE ÇEVREYOLLARI GÖLE DÖNDÜ

’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Mersin ve Adıyaman'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Kentin en işlek güzergahlarından biri olan ’nın birçok noktası yağmur sularıyla doldu. Yer yer göle dönen bulvarda araç sürücüleri ilerlemekte zorlanırken, trafikte aksamalar yaşandı.

Mersin ve Adıyaman'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Öte yandan, Adıyaman’ın 1. Çevreyolu, 2. Çevreyolu ve 3. Çevreyolu’nda da benzer manzaralar ortaya çıktı. Yoğun yağış nedeniyle suyla kaplanan yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlarını su birikintilerinden çıkarmaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Mersin ve Adıyaman'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Kent merkezinin birçok noktasında etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı da olumsuz etkilerken, yollarda biriken yağmur suları ulaşımda aksamalara neden oldu. Göle dönen yollarda belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalar başlattı.

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#Mersin
#Adıyaman
#meteoroloji
#afad
#Atatürk Bulvarı
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