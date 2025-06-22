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 | Suat Vilgen

İstanbul barajları alarm veriyor! Haziran bitmeden, kuraklık kapıda

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki ortalama doluluk oranları, henüz haziran ayı bile dolmadan yüzde 69,41'e kadar düştü. İşte tek tek barajlardaki su seviyeleri...

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İstanbul barajları alarm veriyor! Haziran bitmeden, kuraklık kapıda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 11:02

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, nisan ayında ilkbahar yağışlarının etkisiyle yüzde 81,23'e kadar yükselen baraj doluluk oranı, 22 Haziran itibarıyla yüzde 70'in altına geriledi.

YAĞIŞ MİKTARI ETKİLEDİ

Barajlardaki doluluk oranı, mayıs ayından bu yana düşüş eğilimine girdi. 22 Haziran itibarıyla yüzde 69,41 olarak ölçülen bu oran, su kaynaklarında yaşanan azalmayı gözler önüne serdi. İstanbul’un 21 Haziran'daki günlük su tüketimi 3 milyon 490 bin metreküp olarak hesaplanırken, yıl boyunca barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 324,23 kilogram oldu.

İstanbul barajları alarm veriyor! Haziran bitmeden, kuraklık kapıda

İSKİ verilerine göre barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle:

Alibey: %53

Terkos: %72,34

Elmalı: %84,71

Darlık: %74,30

Ömerli: %77,95

Büyükçekmece: %63,61

Sazlıdere: %53,20

Istrancalar: %28

Kazandere: %70,30

Pabuçdere: %70,85

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İstanbul barajları alarm veriyor! Haziran bitmeden, kuraklık kapıda

GEÇEN YIL YÜZDE 5 DAHA FAZLAYDI

İSKİ’nin 21 Haziran tarihli geçmiş yıl istatistikleri ise dikkat çekici. Son 10 yılın aynı gününe ait doluluk oranları şöyle kaydedildi:

2015: %88,45

2016: %73,95

2017: %79,35

2018: %81,76

2019: %81,73

2020: %64,90

2021: %74,98

2022: %76,04

2023: %45,60

2024: %73,15

2025: %69,84

Verilere göre, geçen yıl aynı dönemde baraj doluluk oranı yüzde 73,15’ti. Bu yılki seviyenin yaklaşık yüzde 5 daha fazlasıydı. Uzmanlar, sıcak yaz aylarının etkisiyle bu oranın daha da düşebileceği uyarısında bulunuyor.

ETİKETLER
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