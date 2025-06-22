Meteoroloji tarih verdi! Haftaya tüm Türkiye kavrulacak: İstanbul 35 dereceyi görecek

Türkiye önümüzdeki haftaya yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Özellikle megakentte sıcaklık hissedilir derecede artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Megakent İstanbul'da bugün hava 27 derece olacak. Rüzgar, havayı daha serin hissettirecek. Yeni haftayla birlikte yurdun batısını etkisi altına alması beklenen sıcak hava dalgasıyla beraber, İstanbul'da sıcaklık kademe kademe yükselecek.

İstanbul haftaya 29 derece hava sıcaklığıyla giriş yapacak. Aynı gün Ankara 28, İzmir'de ise 35 derece hava sıcaklığı bekleniyor. Ege kıyılarında 35 ila 38 derece arasında değişen sıcaklıklar etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise bunaltan sıcaklar etkisini sürdürmeye devam edecek.

MEVSİMİN İLK CİDDİ SICAĞI GELİYOR

İstanbul'da hava sıcaklığı çarşamba gününe gelindiğinde 35 dereceye ulaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü için megakente sıcak hava uyarısı yaptı. Aynı gün Trakya'da da bunaltıcı bir sıcak olacak. Edirne 39, Kırklareli ise 37 derece olacak.

Başkent Ankara'da 34 derece hava sıcaklığı beklenirken, Ege'de güneş yakacak. Çarşamba günü İzmir'in 38, Manisa'nın 40 derece olması bekleniyor. Akdeniz'de de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak.

AYDIN 44 DERECEYİ GÖRECEK

Sıcak havanın perşembe günü de etkisini hissettirmesi bekleniyor. 26 Haziran Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığının 33 derece olması bekleniyor. Ankara'da 34 derece hava sıcaklığı beklenirken, İzmir ve Antalya 40 dereceye yaklaşacak. Perşembe günü rekor ise Aydın'da. Kentte 44 derece hava sıcaklığı bekleniyor.