İstanbul barajlarında doluluk oranı! 2 haftada büyük düşüş: Yağmur kesildi, güneş kavurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uzun süredir uyarıda bulunduğu sıcak hava dalgası temmuz ayı itibariyle İstanbul'u esir aldı. Kavurucu sıcaklarla birlikte İstanbullular adeta kavruluyor. Hissedilen sıcaklık seviyesi gün içinde 37-38 dereceleri buluyor.

MGM'nin son verilerine göre; İstanbul'da kavurucu sıcaklar bir süre daha etkisini gösterecek. Peki haftalarıdır yağış almayan İstanbul'da barajların son durumu ne? İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı...

İKİ HAFTADA YÜZDE 6 DÜŞÜŞ

İSKİ'de yer alan bilgiye göre; 17 Temmuz itibariyle İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 59.08... Son 2 haftada genel baraj doluluk oranı yüzde 65 seviyelerinden yüzde 59'lara gerilemiş durumda.

İSTANBUL'U BESLEYEN BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul'u besleyen barajlardaki doluluk oranları ise şöyle: