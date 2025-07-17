Meteoroloji uyardı: Hem sıcak hem sağanak alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe gününün hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan hava tahminlerine göre; yurdun kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Termometreler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

17 Temmuz 2025 tarihinde bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları şöyle:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 34°C Az bulutlu

BALIKESİR 38°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 37°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 35°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 35°C Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 38°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 35°C Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 37°C Parçalı bulutlu, kuzey ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 31°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 33°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 34°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 35°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 36°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 35°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 34°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 32°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 35°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 33°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 28°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 37°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 31°C Parçalı bulutlu

TRABZON 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 38°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 27°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu, Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.