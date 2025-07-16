Termometre 50 dereye dayandı! Sokağa çıkan yanıyor: Herkes kendini eve kapattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günler öncesinden uyardığı sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hayatı felç etti.

TERMOMETRE 47 DERECEYİ GÖSTERDİ

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de kavurucu sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçede termometre 47 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar, gündüz saatlerini evlerinde geçirirken, esnaf da öğle saatlerinde (12.00–17.00) dükkanlarını kapatarak dinlenmeyi tercih ediyor. İlçe sakinleri, ancak akşam serinliğiyle birlikte dışarı çıkabiliyor.

"HERKES EVİNE KAPANIYOR"

Cizre'nin sıcaklığında esnaf olmamanın çok zor olduğunu, sabah saat 09.00 ile akşam 22.00 arası klimayı açtığını söyleyen Esnaf Tahir Bozkurt, "Elektrik faturam çok yüklü geliyor. Aylık 11 bin ile 12 bin TL arası fatura ödüyorum. Sıcaklardan dolayı halk evden dışarı çıkmıyor. Zaten işlerimiz yaz aylarında yavaşlıyordu; sıcaklıkla beraber tamamen durdu. Genel olarak bir evde 3–4 klima olmasına rağmen gerçekten millet zor durumdadır. Kışın kömür yardımı oluyor ya, yaz aylarında da Cizre'nin sıcaklığı için elektrik yardımı talep ediyoruz. Sıcaklık 51 dereceyi görmüştü, bugün de oldukça sıcak. Klima açıyoruz ama bazen onlar da sıcaktan dolayı çalışmıyor. Gün ortasında insanlar sıcaklardan dolayı dışarı çıkamıyor, herkes evine kapanıyor" dedi.

YETKİLİLERE ELEKTRİK FATURASI ÇAĞRISI

Esnaf Abdullah Kurami ise, son günlerde Cizre'de aşırı derecede sıcaklık mevcut olduğunu kaydetti. Caddelere baktıklarında hiçbir vatandaşın dışarıda olmadığını aktaran Kuram, "Bu sıcaklardan dolayı vatandaşlar ikindiye kadar dışarı çıkamıyor. Yetkililerden, nasıl ki kış aylarında kömür ve ısınma yardımı yapılıyorsa, yaz aylarında da benzer bir destek bekliyoruz. Klimalar mecburen çalıştırıldığından dolayı elektrik faturaları yüksek geliyor" diye konuştu.