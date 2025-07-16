Yazın ortasında caddeler böyle göle döndü! Aniden sel bastırdı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yazın ortasında cadde ve sokaklar dereye döndü. Sokaklardan şiddetli akan yağmur suları yol kenarında park halinde olan motosikletleri düşürerek zarar verdi. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yağışının yanı sıra ilçede dolu yağışı da meydana geldi. Şiddetli yağan dolunun ekili araziler ve meyve ağaçlarında zarar oluştuğu belirtildi.

DİĞER İLÇELERDE DE ETKİLİ OLDU

Aşırı sıcakların etkili olduğu Denizli'de dün öğleden sonradan bu yana devam eden yağışların il merkezinin yanı sıra Çameli ve Serinhisar ilçelerinde de etkili olduğu belirtildi.

