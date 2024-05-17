İstanbul Boğazı'nda endişelendiren görüntü: Denizi boydan boya kapladı

17 May 2024 14:51 - Güncelleme : 17 May 2024 15:10

Marmara Denizi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı zaman zaman deniz anası yoğunluğu ile gündeme geliyordu. Bu kez 15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpük yoğunluğu merak uyandırdı.

BOĞAZDA KÖPÜK YOĞUNLUĞU

Havadan çekilen görüntülerde geniş bir alana uzun ince bir biçimde yayılan köpükler akıllara müsilajı getirdi. Üsküdar sahili açıklarında yaygın olarak 3 gündür görülüne köpükleme olayıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.