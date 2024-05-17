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İstanbul Boğazı'nda endişelendiren görüntü: Denizi boydan boya kapladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 May 2024 14:51 - Güncelleme : 17 May 2024 15:10

İstanbul Boğazı'nda endişelendiren görüntü merak uyandırdı. Boğazın bir ucundan diğer ucun kadar uzanan köpük yoğunluğu dikkat çekti.

Marmara Denizi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı zaman zaman deniz anası yoğunluğu ile gündeme geliyordu. Bu kez 15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpük yoğunluğu merak uyandırdı.

İstanbul Boğazı'nda merak uyandıran görüntü | Türkiye Gazetesi

BOĞAZDA KÖPÜK YOĞUNLUĞU

Havadan çekilen görüntülerde geniş bir alana uzun ince bir biçimde yayılan köpükler akıllara müsilajı getirdi. Üsküdar sahili açıklarında yaygın olarak 3 gündür görülüne köpükleme olayıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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