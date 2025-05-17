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 | Onur Kaya

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Rusya'dan Mısır'a gitmekte olan AZOV FORWARD isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde dümen arızası yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri, gemiyi Ahırkapı Demir Sahası’na demirletti.

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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Kurtarma ekipleri sevk edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 10:10

Rusya’dan Mısır’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde AZOV FORWARD isimli kuru yük gemisi dümen arızası yaptı.

AHIRKAPI DEMİR SAHASINA DEMİRLETİLDİ

142 metre boyundaki gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, İstanbul GTH Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma -8 römorkörü olay yerine sevk edildi. Gemi bir süre sonra Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.

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KIYI EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Rusya'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde dümen arızası yapan AZOV FORWARD isimli 142m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-8 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

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