İstanbul Boğazı’nda iki dev misafir! Galataport Limanı'na demirleyen gemiler havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'na Galaport Limanı'na demirleyen iki dev kruvaziyer gemisi, 326 metrelik Celebrity Ascent ile 330 metrelik Princess Cruises, drone ile havadan görüntülendi.

Princess Cruises gemisinin terasında İstanbul manzarası eşliğinde sinema keyfi sunulurken, Celebrity Ascent’in seyir teraslı restoranı da ilgi odağı oldu. Gemilerin teraslarından İstanbul’u izleyen turistlerin görüntüleri ise eşsiz karelere yansıdı.