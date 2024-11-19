İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

19 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:34

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı​, İstanbul Boğazı gemi trafiği​, yoğun sis​ nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

YOĞUNLUK YÜZDE 90'LARA DAYANDI

Bakanlık açıklamasında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kentte etkili olan sisten kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Dün okulların açılmasıyla başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine çıktı.