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 | Bengül Büyükhan

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 15:36

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

THY SEFERLERİNE KAR ENGELİ

Öte yandan İstanbul'da, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları, perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı 4 gün boyunca sürecek. Kar kalınlığının 30 santimetreye çıkması bekleniyor. Bugün başlayan kar yağışı cuma günü etkisini artıracak. Sıcaklıklar ise 0 ile 3 derece arasında seyredecek.
ETİKETLER
#gemi trafiği
#Gündem
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