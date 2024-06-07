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İstanbul Boğazı'nda panik! İçinde 12 kişi olan tekne sürüklendi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 08:56 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:24
İstanbul Boğazı&#039;nda panik! İçinde 12 kişi olan tekne sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 12 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Kabataş’a yanaştırıldı.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle bir tekne sürüklendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Galataport önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 12 kişi bulunan 16 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kabataş’a emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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