Son dakika! Erzincan'da 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

07 Haziran 2024 08:45 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:01

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat tarihinde meydana gelen göçük sırasında toprak altında kalan dokuz işçiden üçünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece naaşına ulaşılan işçilerin sayısı sekize yükselirken, bir işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan işçilerin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

9 İŞÇİ TOPRAK SELİNİN ALTINDA KALMIŞTI

Erzincan'da 13 Şubat'ta Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen çökme sırasında 9 işçi toprak altında kalmıştı. Yaşanan felaketin ardından madenin Kanadalı ortağı SSR Mining yaptığı açıklamada, maden faaliyetinin durdurulduğunu duyurmuştu. Şirket yığın linç tabanında büyük bir kayma yaşandığını belirtmişti.