İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Tera Yatırım açıklaması: "14 milyar TL şahsi hesaba aktarıldı" iddiaları yalanlandı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında bazı sanal medya platformlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda 'Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel'in 14 milyar TL yi şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurmuş' şeklindeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı ve Başsavcılığımıza bu yönde bir müracaatının olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.