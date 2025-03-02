İstanbul dahil 17 il için sağanak ve kar alarmı! Meteoroloji saat verdi | 2 Mart hava durumu

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre İstanbul dahil 17 ilde bugün yağış bekleniyor. Yağışlar bazı illerde sağanak, bazılarında ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İşte 2 Mart hava durumu...

Yurt genelinde birçok ilde son birkaç gündür yüzünü gösteren güneş yeniden bulutların arkasına saklanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 2 Mart Hava Durumu raporuna göre bugün ülke genelinde aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 ilde yağış var.

SICAKLIK DEĞERLERİ DÜŞMEYECEK

Meteoroloji raporuna göre, bugün Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Denizli, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak ve Samsun'da sağanak, Afyonkarahisar, Sivas, Bolu ve Amasya'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Tahminlere göre bugün megakent İstanbul'da hava gün boyu parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren ise kent genelinde sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığının ise 5 ila 13 °C arasında değişeceği belirtildi. İstanbul'da yağışın pazartesi günü de etkisini sürdüreceği, salı gününden itibaren ise il genelinde havanın az bulutlu seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu.

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu.

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu.

Ege Bölgesi

Afyon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu.

Muğla: Parçalı ve çok bulutlu.

Akdeniz Bölgesi

Adana: Parçalı ve çok bulutlu.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde, akşam saatlerinden sonra il genelinde sağanak yağışlı.

Hatay: Parçalı ve çok bulutlu.

Mersin: Parçalı ve çok bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu.

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimlerinde yağmur bekleniyor.

Sivas: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu.

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu.

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Artvin: Parçalı ve çok bulutlu.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu.

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu.

Kars: Parçalı ve çok bulutlu.

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu.

Van: Parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu.

Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu.

Siirt: Parçalı ve çok bulutlu.

Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu.