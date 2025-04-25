İstanbul depremi 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü böyle salladı: İşte o anlar!

İstanbul’da etkili olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Depremin sürdüğü 13 saniyelik sarsıntı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAMERALAR SARSILDI!

Görüntülerde, kameraların depremin şiddeti ile sarsıldığı anlar yer alırken, trafiğin ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü.