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 | Emir Yücel

İstanbul depremi ile deprem sigortası yeniden gündem oldu! Aylık 200 TL’ye eviniz güvencede

İstanbul’da deprem sonrası DASK talepleri artsa da Türkiye’de zorunlu deprem sigortası oranı %56, İstanbul’da ise %62 seviyesinde kaldı. Konuyla ilgili Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e konuşan Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar; ‘Yaşanan her deprem sonrasında olduğu gibi Silivri depremi sonrasında da DASK sigorta taleplerinde önemli artış yaşandı. Fakat bu artışlar maalesef çok kısa sonra normal seyrine dönüyor.’ İfadelerini kullandı. İşte dikkat çeken röportajın detayları…

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İstanbul depremi ile deprem sigortası yeniden gündem oldu! Aylık 200 TL’ye eviniz güvencede
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 17:19

İstanbul’da yaşanan depremin ardından, vatandaşların deprem sigortasına olan ilgisi bir kez daha gündeme geldi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre, Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası oranı %56 seviyesindeyken, İstanbul’da bu oran %62’ye ulaşıyor.

İstanbul depremi ile deprem sigortası yeniden gündem oldu! Aylık 200 TL’ye eviniz güvencede

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile yaptığı röportajda konuşan Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar; Bu oranın büyük ölçüde devlet dairelerinin zorunlu sigorta uygulamaları nedeniyle oluştuğunu, bilinçli sigortalılık oranının ise oldukça düşük olduğunu belirtti.

İstanbul depremi ile deprem sigortası yeniden gündem oldu! Aylık 200 TL’ye eviniz güvencede

Öte yandan İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında DASK taleplerinde yaşanan kısa süreli artışın, uzun vadeli bir sigorta bilincine de dönüşmediğini söyledi.

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

"BİLİNÇLİ BİR SİGORTALANMA GÖRÜLMÜYOR!"

“İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında, evleri sigortalatma oranında bir artış gözüktü mü, talepler ne durumda?

Sigorta bilincinin yeterli gelişmediği ülkemizde, maalesef zorunlu bir sigorta olan DASK bile sadece %56 oranında sigortalanma oranına sahip. Yaşanan her deprem sonrasında olduğu gibi Silivri depremi sonrasında da DASK sigorta taleplerinde önemli artış yaşandı. Fakat maalesef bu artışlar çok kısa sonra normal seyrine dönüyor ve yeni bir deprem yaşanana kadar bilinçli bir sigortalanma görülmüyor.

İstanbul depremi ile deprem sigortası yeniden gündem oldu! Aylık 200 TL’ye eviniz güvencede

DASK poliçelerini tamamlayıcı nitelikte olan konut sigortalarında ise sigortalanma oranları çok daha düşük. Konut sigortaları ile DASK limitleri üzerinde kalan bina teminatı, eşya teminatı, yangın, hırsızlık, su hasarları vb. korumalar sağlanmakta ve bunlarda konut sahipleri ve kiracılar için çok önemli.

İstanbul depremi ile deprem sigortası yeniden gündem oldu! Aylık 200 TL’ye eviniz güvencede

"BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ORANI MAALESEF DÜŞÜK!"

İstanbul'da kaç daire sigortalıdır?

Deprem korkusunun en fazla hissedildiği illerden biri olan İstanbul’da DASK sigortalılık oranı sadece %62 Aslında bu oranın ciddi bir kısmının elektrik, su, vb. devlet dairelerinin baskısı doğrultusunda oluştuğu ve bilinçli tüketicinin çok daha düşük bir oranda olduğunu da belirtmek gerekir.

İstanbul’da yaklaşık 4.153.000 adet konut sayısının yaklaşık 2.581.468 adedinin sigortalı olduğunu söyleyebiliriz.

İstanbul depremi ile deprem sigortası yeniden gündem oldu! Aylık 200 TL’ye eviniz güvencede

AYLIK 200 TL'YE SİGORTA!

Dairesini sigortalatmak isteyen bir vatandaşın ortalama ödeyeceği ücret ne kadardır?

İstanbul’undeprem riski yüksek olan bölgelerinde 100 m2’lik bir evin sigorta priminin yıllık 2.300 TL civarında olduğunu söylemek mümkün, yani aylık 200 TL’nin altında kalan bir maliyet olduğunu söyleyebiliriz.

Bu tutarın deprem riski daha düşük bölgelerde veya daha küçük m2 alanına sahip evlerde daha da düşeceğini vurgulamak isteriz.”

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