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 | Özge Sönmez

İstanbul depremi sonrası Naci Görür'den ürküten açıklama! 'Büyük deprem öne çekildi'

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu. 23 Nisan'daki depremin fikirlerini değiştirmediği söyleyen Görür, "Beklenen büyük Marmara Depremini tetikledi, öne çekti" diyerek korkuttu. Görür, "Marmara'da deprem bitti' diyen uzmanlara da tepki gösterdi.

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İstanbul depremi sonrası Naci Görür'den ürküten açıklama! 'Büyük deprem öne çekildi'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 10:11

İstanbul depremi sonrası gözlerin çevrildiği isimlerin başında gelen Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı Kafa TV'deki Merkez Üssü programında gündeme damga vuracak değerlendirmelerde bulundu. "Marmara'da deprem riski bitti" diyen uzmanlara tepki gösteren Görür, "Silivri'deki deprem benim fikirlerimi hiç değiştirmedi. Tamamen bizim görüşlerimizi onaylıyor ve beklentimizi destekliyor" dedi.

İstanbul depremi sonrası Naci Görür'den ürküten açıklama! 'Büyük deprem öne çekildi'

"6.2'LİK DEPREM TEHDİDİ DAHA DA ARTIRDI"

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları şöyle;

23 Nisan'da olan 6.2'lik depremin de 5.8'lik depremden farkı yok. Sadece biraz daha büyük bir enerji dağıtımı oldu. Ama bu oluşan depremler enerjiyi boşaltmadığı gibi, Marmara'nın içerisindeki fay tehdidini ortadan kaldırmadı. Tam aksine tehdidi daha da artırdı.

İstanbul depremi sonrası Naci Görür'den ürküten açıklama! 'Büyük deprem öne çekildi'

"MİLYONLARCA İNSANIN CAN GÜVENLİĞİYLE OYNAMAYIN"

Kumburgaz fayı zaten yılda 2,6 cm'e denk gelen enerji biriktiriyor. Hangi akıl ve mantıkla burada deprem olmaz falan deniyor. Yazıktır, vebal altında bırakır. Milyonlarca insanın can güvenliğiyle oynamayın. Yani gerçek söylüyorum, böyle bir şey olamaz.

İstanbul depremi sonrası Naci Görür'den ürküten açıklama! 'Büyük deprem öne çekildi'

"BU DEPREM BÜYÜK DEPREMİ TETİKLEDİ"

Bu 6.2'lik deprem İstanbul'da beklenen büyük depremi tetikler. Zaten asıl sıkıntı orada. Kumburgaz fayının uzunluğu 70 km'ye yakın. 30 km'si kırılmış olsa demekki 40 km daha kırılmadı. Aksine uçtan kırılmaya başladığı için gittikçe geriliyor. Ben de diyorum ki, bu deprem bu fayın daha fazla gerilmesine, ona enerji transfer edilmesine, onun deprem üretme periyodunun öne çekmesine neden oldu. Daha da dikkatli olun.

Bu deprem, beklenen depremin şiddetinde bir azalmaya neden olmuş olabilir ama hiçbir zaman beklediğimiz depremi küçültecek değil.

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