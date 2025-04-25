İstanbul depremi sonrası uzman isimden çarpıcı sözler: Büyük depremin önünü kesti

İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrası büyük deprem beklentisi vatandaşları tedirgin ediyor. Uzmanlar Silivri merkezli deprem ve artçı sarsıntılar için uyarılarda bulunuyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, bu sarsıntının büyük depremin önünü kestiğini belirtti.

Marmara Bölgesi peş peşe gelen depremler ile sarsıldı. İstanbul Silivri merkezli meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem birçok ilden hissedildi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken gözler uzmanlara çevrildi.

İstanbul’da büyük deprem beklentisi devam ederken Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR DEPREMİN ÖNÜNÜ KESMİŞ OLDU"

Yaşanan depremin ardından büyük bir enerji boşalımı olduğuna dikkat çeken Baki, "İstanbul'da meydana gelen depremler sonucu önemli bir enerji boşalımı oldu. Basıncın ne kadar azaldığını, bu depremlerin arkasının gelip gelmeyeceğine arkadaşlarımız çalışıyor. Şu husus çok önemli. Bu deprem, büyük bir depremin önünü kesmiş oldu. Büyük bir enerji boşalımı olunca bundan sonra yaşanacak deprem, daha büyük bir deprem yerine daha küçük bir deprem olabilir. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme oldu. Bu depremin ardından yaşanacak basıncın daha büyük bir deprem üretip üretmeyeceğini araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKA DEPREMİ TETİKLEMEZ

Bazı sosyal medya hesaplarında 'İstanbul depremi başka bölgelerdeki depremleri tetikleyecek' açıklamalarının da asılsız olduğuna vurgu yapan Baki, "İstanbul'da yaşanan deprem başka bir depremi tetiklemez. Adana, Hatay ve Kahramanmaraş rahatladı. Silivri'de yaşanan depremin denizde olması ve enerjinin dik bir yönde boşalması büyük bir şans oldu. Çünkü yıkım ve tsunami olmadı. Enerji yatay boşalmadı, dik boşaldı" diye konuştu.

"3 İLDE ENERJİ TRANSFERİ VAR"

Tunceli, Van ve Erzurum arasında deprem beklediklerini anlatan Baki, "Tunceli, Van ve Erzurum arasında bir enerji transferi var. Büyük bir deprem oluşturacak basınç yok. 5 ile 5,5 arasında bir deprem yaşanması bekleniyor ancak yıkım beklenmiyor. İstanbul'da biriken basınç ve enerji önemli derecede boşalmış oldu" dedi.