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 | Bengül Arıca

İstanbul depremini tahmin etmişti! Şener Üşümezsoy bu kez 3 ili uyardı!

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken uzmanlardan da İstanbul'da büyük bir deprem olup olmayacağı konusunda farklı açıklamalar geliyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy son olarak İstanbul depremiyle ilgili 'Artçılar 6.2'lik yeni deprem riskini yok etti. Fay tamamen kırıldı. Başka deprem tehlikesi kalmadı. 6 üstü deprem ihtimali artık yok' diyerek İzmir Karaburun-Kütahya'ya ve Tokat/Kazova'ya dikkat çekerek o bölgeyi uyardı.

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İstanbul depremini tahmin etmişti! Şener Üşümezsoy bu kez 3 ili uyardı!
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 11:48

İstanbul 23 Nisan günü 6.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Bir çok ilde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Korkutan deprem sonrası uzmanlardan farklı görüşler gelirken İstanbul depremini günler öncesinden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için artık büyük bir deprem beklemediğini dile getirip 3 ili deprem konusunda uyardı.

"TAHMİN DEĞİL BİLGİ"

A Haber canlı yayınına katılan Üşümezsoy Marmara'da büyük deprem beklemediğini bir kez daha vurguladı. Meslektaşlarını 'Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar' diyerek eleştiren Üşümezsoy, 'Söylediklerim tahmin değil bilgi' ifadeleriyle başka deprem tehlikesi kalmadığını ifade etti.

İstanbul depremini tahmin etmişti! Şener Üşümezsoy bu kez 3 ili uyardı!

"ÖNCE 8 DİYORLARDI ŞİMDİ 7'YE ÇEKTİLER"

Üşümezsoy, Marmara Denizi'nin yapısını çok iyi biliyorum diyerek "Sismik kesitlerin hepsi benim masalarım üzerinde, evim onlarla kaplıydı. Marmara Denizi tabanını çok iyi biliyordum. Marmara Denizi'nde büyük anlamda bu son depremdi. Niye? 1894'te Çınarcık çukurunun güneyindeki fay kırılmış. Onlara göre 1766'dan beri deprem olmamış Marmara'da, '250 yıl sonra Marmara yerle bir olacak' diyor. Önce 8 diyorlardı sonra 7'ye çektiler. 250 yılda bir deprem savı olacak yanlış. 7.2 için 350 kilometre fay lazım. Doğu'ya doğru giden bir deprem yok." dedi.

İstanbul depremini tahmin etmişti! Şener Üşümezsoy bu kez 3 ili uyardı!

"TAHMİN DEĞİL BİLGİ"

"Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar" diyen Üşümezsoy "Söylediklerim tahmin değil, bilgi. Adalar fayında deprem göstergesi sıfır. Başka deprem tehlikesi kalmadı. Büyükçekmece ile Yeşilköy arasında Avcılar gibi bir sırt var, o sırtın üzerinden yanıltıcı bir fay gösteriyorlardı. Fakat o fay yok. Öyle olunca yalnızca Kumburgaz-Büyükçekmece arasında bir 30 kilometrelik fay var, risk taşıyan fay bu. İşte kırılan ve stresi boşaltan yer burası. Bakın bu Marmara 1912'de fay kırıldı. 1894'te Çınarcık kuyruğu kırıldı, o zaman Adalar fayı dediğimiz fay zaten ölü bir fay. Marmara'nın kuzey kenarında bir uçurum var, o uçurum da Kuzey Anadolu fayı. Bu noktada bakın bu yıllar önce yapılmış diyorum, Adalar fayında bir risk yok. Marmara Denizi açılma tektoniğinden sonra gerilme sıkışma tektoniğine uğradı, o yüzden çalışıyor belki Marmara fayı ama belki 10 milyon evvel. Kimse Silivri fayı demezken ben konferanslarımda demiştim. Orada 5.7'lik depremde yaklaşık 50 kilometre fay kırıldı. Arkasından 6.2'de 100 200 kilometrelik fay kırıldı, geri kalan 10 kilometrelik fay uzunluğunda kırılarak 5.9'u tamamladı. Diyordum ki "Burada 6.2 kırıldı belki bir 6'lık da var" İşte o 6'lık sonradan oldu." ifadelerini kullandı

3 İLE DİKKAT!

Son olarak "İstanbul'a gelen bir deprem yok" diyen Şener Üşümezsoy "İzmir Karaburun-Kütahya'ya ve Tokat/Kazova'ya dikkat." ifadelerini kullandı.

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