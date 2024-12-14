İstanbul depremiyle ilgili Naci Görür'den kritik sözler! "Olasılık yüzde 47" dedi, büyüklüğünü açıkladı

14 Aralık 2024 14:47 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:47

Yer Bilimci Naci Görür, olası büyük Marmara depremiyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Depremi kapıda olduğu uyarısını yenileyen Görür, İstanbul'da anlık olarak deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası büyük Marmara​ depremi gündemden düşmüyor. Uzmanlar her defasında yaptığı açıklamalarda uyarılarını yineliyor. Yer Bilimci Naci Görür de yaptığı yeni açıklamada kritik ifadeler kullandı.

"DEPREMİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR"

NOW TV’ye konuşan Naci Görür, Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem​ beklendiğini söyledi. İstanbul​'da anlık olarak deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu belirten Görür, "Öküzün kafa sallamasıyla deprem olduğunu söyleyen insanlar var. Depremin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmediğin bir şeyle mücadele edemezsin" ifadelerini kullandı.

"BEN HAZIR OLUNDUĞUNU SANMIYORUM"

Marmara Depremi’nin üzerinden 25 yıl geçtiğini hatırlatan Görür, "Bazı şeyler yapılmasına rağmen ben hazır olunduğunu sanmıyorum. Bizde unutmaktan çok, bizim halkımız kendine yakışan davranış ve tutum içerisinde olmuyor" dedi.

"BÜTÜN TÜRKİYE DİZÜSTÜ ÇÖKER"

Türkiye için İstanbul'un önemine dikkat çeken Görür, "Ekonomin, ticaretin, fabrikaların İstanbul'da. Bütün Türkiye dizüstü çöker. O zaman bu ülkenin ne ekonomik, ne siyasi bağımsızlığı kalır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü: Borç alan, talimat alır. Şu anda bile doğru dürüst para bulamadığımızı okuyoruz. O deprem olduğu zaman o yıkımda parayı nasıl bulacağız biz? Hangi tavizleri vererek alacağız?" diye konuştu.