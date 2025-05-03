İstanbul depremle sarsıldı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan önemli açıklama: 'Panik yok'

İstanbul'da 11.36 sıralarında hissedilen 4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama geldi. Bektaş depremin Büyükçekmecenin 40 km batısında , Silivri'nin 28 km güneyinde 14 km derinliğinde oluşan artçı bir deprem olduğunu belirterek "Panik yok" ifadesini kullandı

İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Bugün saat 11.36 sıralarında İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi korkutan depremi Silivri açıkları 4.0 büyüklüğü olarak açıklarken AFAD ise Tekirdağ Marmaraereğlisi 3.7 olarak duyurdu. Paniğe neden olan depremle ilgili Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan bir açıklama geldi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1918597658844758355

"PANİK YOK"

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan sarsıntıyla ilgili "Büyükçekmecenin 40 km batısında , Silivri'nin 28 km güneyinde 14 km derinliğinde oluşan artçı bir deprem. Deprem derinliği Uchida, 2019 Creep Modeline göre deprem üreten sismik kabuğun altında fayın yavaşça kayan kısmında gelişti. Panik yok. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

https://x.com/profobektas/status/1918593318797086734