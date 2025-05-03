İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Deprem paniğe neden olurken çevre illerden de hissedildi.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Silivri açıklarında saat 11.36 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 14.7 km olarak ölçüldü. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1918597658844758355

AFAD 3.7 OLARAK AÇIKLADI

AFAD'dan da korkutan depremle ilgili açıklama geldi. Açıklamada 11.36 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1918588002474840331

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER...



