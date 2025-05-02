İstanbul'da daha büyük deprem olacak mı? Prof. Dr. Osman Bektaş son noktayı koydu

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken deprem uzmanları da İstanbul'da büyük bir deprem olup olmayacağı konusunda farklı açıklamalar yapıyor. Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbul depremiyle ilgili bir açıklama yaparak "6.2 depremi beklenen İstanbul depremidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük paniğe neden oldu. Birçok ilde hissedilen depremin artçıları sürerken korkutan deprem sonrası uzmanlardan da farklı görüşler geldi.

"6,2 DEPREMİ BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİDİR"

İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş "6,2 depremi beklenen İstanbul depremidir" açıklamasını yaptı. Bektaş sosyal medya hesabından Ana Marmara fayı olarak bilinen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın deprem üretme kapasitesinin yarısını üretebildiğini belirterek nedenini ise 3 maddede anlattı:

"1-1999 M7,4 İzmit depremi KAF'nın deprem enerjisini 15 km derinliğe kadar biriktirmesiyle sağlayabilmiştir. Oysa, Marmara'da bu derinlik ancak 6-7 km kadardır.

"SİLİVRİ DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ BU GÖRÜŞÜ DOĞRULAR"

2- Sığ deprem üretme derinliği ve tarihsel verilere göre Ana Marmara Fayı ancak M 7,2 den küçük deprem üretebilir

3- M6,2 Silivri depreminin büyüklüğü, 7 km sığ derinliği yukarıdaki görüşü doğrular."

https://x.com/profobektas/status/1918232471772271028