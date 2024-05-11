İstanbul Emniyet Müdürlüğü acı haberi duyurdu: Kazada yaşamını yitirdi

11 May 2024 02:38 - Güncelleme : 11 May 2024 02:38

Güneş patlaması sonrası ABD uyardı: İlk kez bu şiddette jeomanyetik fırtına geliyor, kesintiler yaşanacak

Güneş patlaması sonrası ABD uyardı: İlk kez bu şiddette jeomanyetik fırtına geliyor, kesintiler yaşanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama Resmi Gazete'de

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Muhammed Erdem Yiğit, geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Muhammed Erdem Yiğit;

10.05.2024 Cuma günü, Sarıyer Kilyos mahallesi Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu’nda saat 16.00'da biten kurs eğitimi sonrası ikametine döneceği esnada, karşı yönden gelen bir otomobile çarparak kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak kaldırılmış olduğu Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün vefat etmiştir.

Merhum Polis Memurumuzun cenazesi 11.05.2024 Cumartesi günü Bağcılar 100. Yıl Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ve uğurlama töreninin ardından Sultangazi Cebeci Mezarlığına defnedilecektir.