İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız duyurdu: 'Avcı' izini sürdü! 305 uyuşturucu taciri yapay zeka sayesinde yakalandı

İstanbul merkezli yürütülen operasyon, Türk polis teşkilatının dijital yeteneklerini ortaya koyan bir "ilk"e sahne oldu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Avcı" yapay zeka teknolojisinin suçla mücadelede nasıl etkin kullanıldığını paylaştı.

14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen dev operasyon, sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. Sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformlarını (Telegram, WhatsApp vb.) kale gibi kullanan uyuşturucu tacirlerine yönelik 14 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. 305 uyuşturucu taciri yerli yapay zeka sistemi sayesinde yakalandı.

YAPAY ZEKA TAKİBE ALDI, POLİS YAKALADI

Operasyonun en dikkat çeken yönü, şüphelilerin tespitinde 'Avcı' adı verilen yapay zeka destekli analiz sistemlerinin kullanılması oldu. Milyonlarca veriyi saniyeler içinde tarayan sistem sayesinde, şifreli mesajlar ve gizli ağlar üzerinden ticaret yapan şahıslar tek tek deşifre edildi. Operasyon sonucunda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK"

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona ilişkin paylaştığı videoda kararlılık mesajı verdi. Yıldız, zehir tacirlerine yönelik şu sert ifadeleri kullandı:

"Bu şehirde zehir tacirlerine geçit yok! Siber Vatan’da saklanacakları alan yok! Bir gencimizi dahi kaybetmeye tahammülümüz yok."

https://x.com/selamiyldz3310/status/2021147239758877006