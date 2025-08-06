İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye genelinde hava sıcakları mevsim normalleri ve üzerinde seyrederken yaz sıcaklarından bunalanları serinletecek haber geldi. İstanbul güne adeta yağmurla uyandı.

15 İLDE SAĞANAK ALARMI

Yapılan değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur uyarısı yapılan iller şöyle; İstanbul, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Manisa, Rize, Ordu, Giresun, Hatay, Adana, Artvin, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş, Osmaniye.

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı sağanak yağış sabaha karşı İstanbul'da etkisini gösterdi. Özellikle megakentin Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Bahçelievler, Alibeyköy, Şişli, Mecidiyeköy, Levent'te şiddetli sağanak bastırdı. Trafikteki sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI

Marmara’da rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kuzey Ege kıyılarında da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (6 AĞUSTOS 2025)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 36°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 37°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 37°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu AFYONKARAHİSAR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 41°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 37°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

°C, 32°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

°C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

°C, 40°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.