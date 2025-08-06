İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye genelinde hava sıcakları mevsim normalleri ve üzerinde seyrederken yaz sıcaklarından bunalanları serinletecek haber geldi. İstanbul güne adeta yağmurla uyandı.
Yapılan değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağmur uyarısı yapılan iller şöyle; İstanbul, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Manisa, Rize, Ordu, Giresun, Hatay, Adana, Artvin, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş, Osmaniye.
Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı sağanak yağış sabaha karşı İstanbul'da etkisini gösterdi. Özellikle megakentin Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Bahçelievler, Alibeyköy, Şişli, Mecidiyeköy, Levent'te şiddetli sağanak bastırdı. Trafikteki sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
Marmara’da rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Kuzey Ege kıyılarında da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.