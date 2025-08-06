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 | Onur Kaya

İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı sağanak yağış sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı. Megakentte 3 gün sürmesi beklenen yağmurun yanı sıra kuvvetli esecek fırtınaya karşı da uyarı yapıldı. Son hava tahminlerine göre İstanbul'un yanı sıra 14 il için daha sağanak alarmı verildi.

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İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 07:22
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 07:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos 2025 tarihli raporunu paylaştı. genelinde hava sıcakları mevsim normalleri ve üzerinde seyrederken yaz sıcaklarından bunalanları serinletecek haber geldi. güne adeta yağmurla uyandı.

İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

15 İLDE SAĞANAK ALARMI

Yapılan değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Yağmur uyarısı yapılan iller şöyle; İstanbul, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Manisa, Rize, Ordu, Giresun, Hatay, Adana, Artvin, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş, Osmaniye.

İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı sabaha karşı İstanbul'da etkisini gösterdi. Özellikle megakentin Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Bahçelievler, Alibeyköy, Şişli, Mecidiyeköy, Levent'te şiddetli sağanak bastırdı. Trafikteki sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI

Marmara’da rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kuzey Ege kıyılarında da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (6 AĞUSTOS 2025)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BALIKESİR °C, 34°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • EDİRNE °C, 36°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 37°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ÇANKIRI °C, 37°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 38°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • İZMİR °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • AFYONKARAHİSAR °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ °C, 41°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MANİSA °C, 38°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 37°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ISPARTA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul güne yağmurla uyandı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 33°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • MALATYA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
  • VAN °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 43°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 41°C
    Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 42°C
    Az bulutlu ve açık
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#fırtına
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#Gündem
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