İstanbul güne yoğun sis ve kokuyla uyandı! Vatandaşları tedirgin eden uyarı: "Evden çıkmayın!"

23 Ocak 2025 11:20 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:48

İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler oldukça zor anlar yaşadı. Güneşin bir türlü açmaması ve havadaki koku ise İstanbulluları endişelendirdi.

İstanbul'un tüm bölgelerinde etkili olan yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Trafikte seyreden araç sürücüleri yoğun sis nedeniyle zaman zaman düşük hızda gitmek zorunda kaldı. Sisle birlikte havadaki kötü koku ise vatandaşlar oldukça endişelendirdi.

HAVA KALİTESİ "SAĞLIK AÇISINDAN SAKINCALI"

"Air Quality Index"e, yani "Hava Kalitesi Index"ine göre İstanbul, bugün "Sağlık Açısından Çok Sakıncalı".

Bu Index'e göre kirlilik puanları şöyleyken;

Orta: 20-49

Kötü: 50-99

Sağlık Açısından Sakıncalı: 100-149

Sağlık Açısından Çok Sakıncalı: 150-249

İstanbul'un hava kirliliği puanı 130'ları aşarak "Sağlık Açısından Çok Sakıncalı" kategorisine çok yaklaştı. Bu puan aralığının Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre tanımı ise özetle şu şekilde: "Sağlık üzerindeki etkileri risk altındaki bireyler tarafından anında hissedilebilir. Açık hava aktivitelerinden kaçınılmalıdır. Sağlıklı kişiler nefes alma güçlüğü ve boğazda tahriş hissedebilir. Evde kalmayı ve açık hava aktivitelerinizi başka bir zaman için yeniden planlamayı değerlendirin."