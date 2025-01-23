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İstanbul'u sis kapladı! Görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 09:10 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:15

İstanbul'da Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi büyük bir oranda düşerken sis nedeniyle sürücüler büyük zorluk yaşadı.

İstanbul’un bazı ilçelerinde sabahın erken saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'u sis kapladı! Görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı - 1. Resim

İNSANLAR ADETA GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

Görüş mesafesinin büyük orada düştüğü bölgede yolda yürüyen bazı vatandaşlar sisin içinde neredeyse görünmez hale geldi.

Kuşların ise elektrik direklerinin üzerinde bekledikleri dikkat çekti.

İstanbul'u sis kapladı! Görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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