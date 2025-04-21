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 | Bengül Arıca

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Telefonlar, fotoğraf makineleri ve daha neler neler...

İstanbul Havalimanı’nda polis hareketlerinden şüphelendiği 2 kişiyi takibe aldı. Moskova'dan gelen Rus vatandaşı T.I ve Belarus vatandaşı A.K’yi durdurarak üzerlerinde arama yapan ekipler yurda sokulmak istenen ünlü markalara ait cep telefonu, kürk, kol çantası ve spor ayakkabı gibi çok sayıda eşyaya el koydu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 11:31

Kaçakçılar İstanbul Havalimanı'nda polisten kaçamadı. Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri terminal içerisinde hareketlerinden şüphelendiği iki yolcuyu adım adım takip etti. Ekipler Moskova’dan geldiği tespit edilen Rus vatandaşı T.I ve Belarus vatandaşı A.K’yi durdurarak üzerlerinde ve valizlerinde arama yapınca şaşkına döndü.

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Telefonlar, fotoğraf makineleri ve daha neler neler...

TELEFONLAR, FOTOĞRAF MAKİNELERİ, KÜRKLER...

Şahısların üst ve bagajlarında yapılan aramalarda 10 adet çeşitli markalara ait son model cep telefonu, 7 adet fotoğraf makinesi ve kamera, 12 kg paketlenmiş nargile tütünü, 200 paket sigara, 60 paket elektronik sigara filtresi, 60 adet elektronik sigara, 20 adet elektronik sigara cihazı, ünlü markalara ait 21 çift Spor Ayakkabı ve 16 adet kadın kol çantası, 12 adet vizon kürk, 6 adet vizon şal ele geçirdi. Yurda kaçak yolla sokulmak istenilen eşyalara el konulurken, şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar gerekli yasal işlemlerin ardından Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne teslim edildiği öğrenildi.

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