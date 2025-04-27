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 | Onur Kaya

İstanbul için fırtına uyarısı! Meteoroloji ve valilik saat verdi

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu. Fırtınanın etkili olacağı saati açıklayan valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısını yaptı. İşte Meteoroloji'den alınan verilere göre İstanbul'da hava durumu...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 17:06

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde yarın etkisini gösterecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

İstanbul için fırtına uyarısı! Meteoroloji ve valilik saat verdi

İSTANBUL VALİLİĞİ SAAT VERDİ

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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SALI GECESİ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul için fırtına uyarısı! Meteoroloji ve valilik saat verdi

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de yarın için uyarı geldi. Yapılan hava tahminlerine göre; Marmara'da pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği bildirildi. Fırtınanın salı günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Ayrıca Batı Karadeniz'de de yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına eseceği belirtildi. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinden itibaren ise etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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