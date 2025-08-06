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 | Bengül Arıca

İstanbul için fırtına ve sağanak yağış alarmı! AKOM saat vererek uyardı!

AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Ayrıca cuma gününe kadar devam edecek yağışlar nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 11:48

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından için bir da 'dan geldi. Buna göre, İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren ve kuvvetli etkili olacak. İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 25 derece seviyelerinde seyreden sıcaklığın, öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

İstanbul için fırtına ve sağanak yağış alarmı! AKOM saat vererek uyardı!

AKOM SAAT VEREREK UYARDI

Öğleden sonra beklenen kuzey (poyraz) yönlü rüzgarların saatte 75 kilometre hıza varan fırtına şeklinde eseceği, özellikle akşam saatlerinden itibaren fırtına ile birlikte kent genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul için fırtına ve sağanak yağış alarmı! AKOM saat vererek uyardı!

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Sıcaklıkların 29-32 derece aralığında seyrettiği kentte, gök gürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın cumartesi günü etkisini kaybetmesi, önümüzdeki haftanın tekrar açık ve güneşli olması bekleniyor.

İstanbul için fırtına ve sağanak yağış alarmı! AKOM saat vererek uyardı!

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Bu akşam etkili olması beklenen fırtına ve cuma gününe kadar görülecek yerel yağışlar nedeniyle vatandaşlardan, ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksaklıklara karşı dikkatli olmaları isteniyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,04 seviyesinde olurken, su miktarı ise 443 milyon metreküp olarak ölçüldü.

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