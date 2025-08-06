İstanbul için fırtına ve sağanak yağış alarmı! AKOM saat vererek uyardı!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Buna göre, İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak etkili olacak. İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 25 derece seviyelerinde seyreden sıcaklığın, öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

AKOM SAAT VEREREK UYARDI

Öğleden sonra beklenen kuzey (poyraz) yönlü rüzgarların saatte 75 kilometre hıza varan fırtına şeklinde eseceği, özellikle akşam saatlerinden itibaren fırtına ile birlikte kent genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Sıcaklıkların 29-32 derece aralığında seyrettiği kentte, gök gürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın cumartesi günü etkisini kaybetmesi, önümüzdeki haftanın tekrar açık ve güneşli olması bekleniyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Bu akşam etkili olması beklenen fırtına ve cuma gününe kadar görülecek yerel yağışlar nedeniyle vatandaşlardan, ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksaklıklara karşı dikkatli olmaları isteniyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,04 seviyesinde olurken, su miktarı ise 443 milyon metreküp olarak ölçüldü.