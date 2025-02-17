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 | Suat Vilgen

İstanbul için kar alarmı! Bu kez çok güçlü geliyor | 17 Şubat hava durumu

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı! Rapora göre Sibirya üzerinden gelen dondurucu hava dalgası yurt genelinde etkili olacak. İstanbul'da uzun süredir beklenen yoğun kar yağışı için tarih de verildi. İşte 17 Şubat hava durumu...

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İstanbul için kar alarmı! Bu kez çok güçlü geliyor | 17 Şubat hava durumu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 07:53

Türkiye genelinde kış şartları yeniden ağırlaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın ilk hava durumu raporunu paylaşırken, değerlendirmelere göre Sibirya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası yurt genelinde günlerce etkili olacak. Birçok bölgede dondurucu hava kar yağışını da beraberinde getirecek. Kar beklenen illerden biri de megakent İstanbul!

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Sibirya soğukları son birkaç gündür yağışlı hava görülen İstanbul'a çarşamba günü asıl etkisini göstermeye başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda görülen kısmi kar yağışının bu kez kentin tamamını beyaz örtüye bürümesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının da 8-10 derece azalması bekleniyor.

ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU

Bunun yanında Ankara'da da sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Başkent'te çarşamba günü hafif kar yağışı beklenirken Türkiye'nin bir diğer metropolü İzmir'de de sıcaklıkların azalacağı ancak yağışın yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Diğer yandan tahminlere göre, yurt genelinde haftalık tahminlerine göre, sıcaklık değerleni salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Hafta ortasında, neredeyse tüm yurtta kar yağışı etkili olacak. Karadeniz'den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava ortalama sıcaklıkları da 6 ila 10 derece düşürecek.

Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Şubat hava durumu?

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenirken, doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

Çanakkale: 9°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Edirne: 6°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
İstanbul: 7°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Kırklareli: 5°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak görülecek, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı ihtimali var. Kuzey Ege kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar: 12°C – Akşam ve gece yağmur, yükseklerde kar.
Denizli: 16°C – Öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak.
İzmir: 16°C – Yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Manisa: 16°C – Yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

Adana: 19°C – Akşam ve gece sağanak yağışlı.
Antalya: 16°C – Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
Hatay: 16°C – Akşam ve gece sağanak yağışlı.
Mersin: 18°C – Akşam ve gece sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzeybatısında yağmur, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ankara: 11°C – Öğleden sonra hafif yağmur, gece karla karışık yağmur ve yükseklerde kar.
Eskişehir: 13°C – Öğleden sonra yağmur, gece karla karışık yağmur ve yükseklerde kar.
Konya: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Sivas: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Kıyı kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 12°C – Aralıklı yağmur, karla karışık yağmur, zamanla kar yağışı.
Düzce: 9°C – Yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Kastamonu: 6°C – Kuvvetli sağanak yağışlı, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar.
Zonguldak: 7°C – Yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz'de yağışlı bir hava olacak. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.

Amasya: 15°C – Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur.
Artvin: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Samsun: 10°C – Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Trabzon: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgede buzlanma ve don riski var. Doğu kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Erzurum: -1°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Kars: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Malatya: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Van: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin batısında yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Kuzey kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Diyarbakır: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Gaziantep: 14°C – Gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Siirt: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Şanlıurfa: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu.

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Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL BOĞAZI HİÇ DONDU MU?
M.S 401 yılından başlayarak 1954 yılına kadar Boğaz’a buz kütlelerinin sürüklenmesi durumu belirli periyotlarla yaşandı, 763 yılında 30 metre derinliğe kadar donma yaşandığını aktaran belgeler var, bu dönemde Boğaziçi ve Haliç’in tıkandığı da belirtiliyor. Yazılı metinlerden edinilen bu bilgilere göre 928 yılında buzul parçalarının dört ay boyunca erimediği, 1878 yılındaki zorlu süreçte de II. Abdülhamid’in savaş sırasında yardım göndermekte zorluk çektiği belirtiliyor. (Kaynak: Teyit.org)
ETİKETLER
#soğuk hava
#Sibirya
#Hava Durumu
#Kar Yağışı
#Meteorloji
#Gündem
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