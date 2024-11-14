İstanbul için kar yağışı tarihi verildi! Meteoroloji uzmanı Orhan Şen açıkladı: "Asıl tehlikeli tarafı..."

14 Kasım 2024 17:29 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:45

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok İstanbullunun cevap aradığı tek bir soru var o da; İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son hava durumu raporunu değerlendirdi. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Sağanak yağış için de Ege'yi ciddi bir şekilde uyaran Orhan Şen, "Asıl tehlikeli tarafı İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir civarlarında akşam saatlerinde kuvvetli yağmur var" dedi. İşte detaylar...

Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derece düştü. Öyle ki ülkenin yüksek kesimlerinde termometreler eksiyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yayımladığı hava durumu​ raporuna göre; ülke balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış​ görülecek.

MARMARA​ VE EGE​ İÇİN KRİTİK UYARI

Güncel hava durumu raporu üzerinden Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de vatandaşlara uyarılarda bulundu. Marmara ve Ege Bölgesi için saat vererek uyaran Orhan Şen, "Bu sene bir türlü kış sıcakları düşmedi. Hala sonbahar sıcaklıkları devam ediyor. Ama bu akşamdan itibaren Marmara ve Ege Bölgesi büyük bir yağış geliyor" dedi.

SU BASKINLARI OLABİLİR!

Sağanak yağışın akşam saatlerinden sonra İstanbul​'da da etkisin göstereceğini aktaran Orhan Şen, "Asıl tehlikeli tarafı İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir civarlarında akşam saatlerinde kuvvetli yağmur var. Bu arada su baskınları olabilir. Hatta gece saatlerinde İzmir'in içinde su baskını olabilir. Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Sıcaklıkların yarından itibaren düşeceğini belirten Orhan Şen, pazar günü için Doğu Anadolu'ya yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Şen, "Hafta sonu gelecek yağışlar, pazar günü sıcaklıkların düşmesiyle Doğu Anadolu ve kuzeyinde yoğun kar yağışı da görülebilecek. Pazartesiden sonra Batı'da sıcaklıklar yükselecek ve yağışlar sona erecek" değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 12 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul'da sıcaklıkların hafta sonu 12 ila 13 dereceye kadar düşeceğini bildiren Orhan Şen, "İzmir 21 derece. Bu akşamdan itibaren başlayacak sistemde Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış var. Bunu çiftçiye müjde olarak verelim" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok İstanbullunun cevap aradığı tek bir soru var o da; İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul için beklenen kar yağışı için de tarih veren Orhan Şen, "Batı'ya kar aralık aylarında pek görünmüyor. Batı'ya kar yağışı deyince İstanbul akla geliyor. İstanbul'a karı ocak ayında göreceğiz. Yerde tutar mı tutmaz mı göreceğiz. Ama Batı'daki kar yağışı için daha zaman var" dedi.