İstanbul için peş peşe kar yağışı uyarıları! Meteoroloji, AKOM, İstanbul Valiliği: Lapa lapa yağacak

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. İstanbullular yeni bir kar yağışı için umutları kesmişken Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. İstanbullulara yeni bir kar yağışı müjdesi geldi.

KAR YAĞIŞI 3 GÜN BOYUNCA ETKİSİN SÜRDÜRECEK

Önümüzdeki hafta İstanbul'da 3 gün sürecek yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu raporuna göre; kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek ve 3 gün boyunca devam edecek.

UYARILAR YAPILMAYA BAŞLANDI

Bu kez karın sadece yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacağı, şehir merkezini de etkisi altına alacağı öngörülüyor. Özellikle yoğun olması beklenen yağışın, ulaşımı aksatabileceği belirtiliyor. Yetkililer, İstanbulluların bu duruma karşı hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI!"

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarı şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir. İlimizde halen devam eden yağışların; bu geceden itibaren, yarın(Pazartesi günü) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Salı günü de kuvvetli yağışların; 19.02.2025 (Çarşamba) günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 20.02.2025 (Perşembe) ve 21.02.2025 (Cuma) günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir"

https://x.com/TC_istanbul/status/1891059514839040365