İstanbul için peş peşe uyarılar! İzlanda soğuğu Marmara'yı esir alacak: AKOM gün vererek uyardı

15 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde İzlanda soğuklarının etkili olması bekleniyor. Şiddetli soğuk ve yağışların devam edeceği bölgede çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM​ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İzlanda soğukları uyarısı geldi. Yurdun batısı Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girerken İstanbul​ başta olmak üzere Marmara bölgesi için peş peşe açıklamalar geldi. İzlanda soğuklarının perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA İZLANDA SOĞUĞU UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada, "Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

KAR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ, İstanbul'a yaklaşan kar yağışının ilk sinyallerini verdi. Özellikle Hayrabolu ve çevresindeki kırsal bölgelerde kar kalınlığı artarken, bu durum İstanbul için de hazırlık yapılması gerektiğinin bir göstergesi oldu. Çiftçiler ise kar yağışını büyük bir mutlulukla karşıladı. Bu yıl kuraklık nedeniyle endişe yaşayan bölgedeki çiftçiler, kar yağışının toprak için can suyu olmasını umut ediyor.

Yetkililer, kar yağışının etkisinin sürebileceğini ve vatandaşların muhtemel aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Kar küreme ve tuzlama araçları ise bağlantı yollarında yoğun bir çalışma yürüttü