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 | Onur Kaya

İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklığı bugünden itibaren düşüşe geçecek. Günlerdir bunaltıcı sıcağın etkili olduğu İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur görülecek. Ayrıca İstanbul ile birlikte toplam 12 ilde sağanak etkili olacak. 3 bölge için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

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KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 08:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Temmuz 2025 tarihli raporunu yayınladı. İstanbulluları sevindirecek haber geldi. Bugünden itibaren birçok ilde bekleniyor.

İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

SICAKLIK DÜŞECEK

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren batı kesimlerde, cuma gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak.

İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

12 İLDE SAĞANAK ALARMI

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’da , Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul'da sabah saat 09.00'dan sonra yerel yağışlar görülecek. Megakentte bugünden itibaren daha sert esmeye başlayacak rüzgarla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Ancak sert ve nemli nedeniyle hava yine bunaltacak.

İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.

İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BALIKESİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • AFYONKARAHİSAR °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ADANA °C, 36°C Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu
  • ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • ÇANKIRI °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık
İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık
İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • ARTVİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • TRABZON °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 43°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 43°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 44°C Az bulutlu ve açık
İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor
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