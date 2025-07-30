İstanbul için sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. İstanbulluları sevindirecek haber geldi. Bugünden itibaren birçok ilde yağmur bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞECEK

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren batı kesimlerde, cuma gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak.

12 İLDE SAĞANAK ALARMI

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’da İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul'da sabah saat 09.00'dan sonra yerel yağışlar görülecek. Megakentte bugünden itibaren daha sert esmeye başlayacak rüzgarla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Ancak sert ve nemli rüzgar nedeniyle hava yine bunaltacak.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BALIKESİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 42°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 34°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 33°C Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 43°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.