Gündem
 Selahattin Demirel

İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonunda 324 tutuklama

İstanbul merkezli 14 ilde sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde satanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 324 şüpheli tutuklandı.

13.02.2026
13.02.2026
23:16

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satıcılığı yapan, ‘’ diye tabir edilen şahıslara yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapılan kapalı ve açık gruplar dahil olmak üzere 69 grup tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 14 ilde operasyon yaptı. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan 21'i grup yöneticisi olmak üzere 324 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguları biten 324 şüphelinin tamamı sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

1 OCAK'TAN BU YANA 18 BİN 136 KİŞİ YAKALANDI

Başsavcılığının açıklamasında "Öte yandan söz konusu operasyon hariç 1 Ocak 2025 tarihinden günümüze kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 18 bin 136 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 8 bin 992'si tutuklanmıştır.

Uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütü lideri ve örgüt üyesi oldukları tespit edilen 456 şüpheliden 329'u tutuklanmış, suçta kullanılan 29,5 milyar lira değerinde mal varlığına ise el konulmuştur.

Yine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP (İsveç/Norveç Suç Örgütleri) operasyonlarında bu örgütlerin faaliyetlerinin bitmesi sağlanarak, söz konusu örgütlerin 40 ton 860 kilo uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 milyon 610 bin 350 uyuşturucu haptan sorumlu oldukları tespit edildi" denildi.

