İstanbul merkezli 28 ilde dev operasyon! 500 milyon dolar vurgun yaptıkları ortaya çıktı

Polisin dolandırıcılarla mücadelesi sürüyor. İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonlarla yapay zeka teknolojisi kullanıp sahte yatırım dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.

PSİKOLOJİK VE DİJİTAL MANİPÜLASYONLA YÖNLENDİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bir şebekenin, yüksek kazanç vaadiyle oluşturulan yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla ağlarına düşürdükleri kurbanları psikolojik ve dijital manipülasyonla yönlendirdiği anlaşılırken, çağrı merkezlerini andıran yapılar kurularak kimliklerini gizlemek amacıyla açık hat ve VoIP sistemleri üzerinden mağdurlarla irtibat sağladıkları tespit edildi. İddiaya göre şebeke üyeleri, mağdurları düşük meblağlarla başlanan yatırımların kısa sürede büyük kazançlar sağlayacağı yönünde ikna ederek, kendi hesaplarına para aktarmaya yönlendirdi. Bu yöntemle yalnızca 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon TL dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi.

PARALAR KAMBOÇYA MERKEZLİ BİR KRİPTO PARA BORSASINA AKTARILMIŞ

Siber polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ayrıca, yapılan finansal analizlerde şüphelilerin sadece bireysel hesaplar değil, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon Amerikan doları tutarındaki yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardıkları ve suçtan elde edilen gelirin izini bu yolla kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

72 KİŞİ YAKALANDI

Yapay zeka teknolojisini kullanıp sahte yatırım dolandırıcılığı yaparak büyük bir vurgun yapan söz konusu şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Ev ve iş yeri adresleri tek tek belirlenen şebeke fertlerini yakalamak için İstanbul merkezli toplam 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 21 bin 100 dolar, 138 bin TL, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 86 mermi, 5 altın bilezik, 7 altın bileklik, 2 altın kolye, 2 altın küpe, 2 altın yüzük, 1 altın kolye ucu, 1 ata altın, 2 tam altın, 14 yarım altın ve 2 çeyrek altında oluşan ziynet eşyası ele geçirildi.