Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

İstanbul merkezli 28 ilde dev operasyon! 500 milyon dolar vurgun yaptıkları ortaya çıktı

İstanbul merkezli 28 ilde sahte yatırım dolandırıcılığı yaparak büyük vurgun yapan şebeke çökertildi. Şebekenin 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarında vurgun yaptığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 09:45

Polisin dolandırıcılarla mücadelesi sürüyor. İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonlarla yapay zeka teknolojisi kullanıp sahte yatırım dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 28 ilde dev operasyon! 500 milyon dolar vurgun yaptıkları ortaya çıktı

PSİKOLOJİK VE DİJİTAL MANİPÜLASYONLA YÖNLENDİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bir şebekenin, yüksek kazanç vaadiyle oluşturulan yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla ağlarına düşürdükleri kurbanları psikolojik ve dijital manipülasyonla yönlendirdiği anlaşılırken, çağrı merkezlerini andıran yapılar kurularak kimliklerini gizlemek amacıyla açık hat ve VoIP sistemleri üzerinden mağdurlarla irtibat sağladıkları tespit edildi. İddiaya göre şebeke üyeleri, mağdurları düşük meblağlarla başlanan yatırımların kısa sürede büyük kazançlar sağlayacağı yönünde ikna ederek, kendi hesaplarına para aktarmaya yönlendirdi. Bu yöntemle yalnızca 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon TL dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi.

İstanbul merkezli 28 ilde dev operasyon! 500 milyon dolar vurgun yaptıkları ortaya çıktı

PARALAR KAMBOÇYA MERKEZLİ BİR KRİPTO PARA BORSASINA AKTARILMIŞ

Siber polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ayrıca, yapılan finansal analizlerde şüphelilerin sadece bireysel hesaplar değil, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon Amerikan doları tutarındaki yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardıkları ve suçtan elde edilen gelirin izini bu yolla kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

72 KİŞİ YAKALANDI

Yapay zeka teknolojisini kullanıp sahte yatırım dolandırıcılığı yaparak büyük bir vurgun yapan söz konusu şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Ev ve iş yeri adresleri tek tek belirlenen şebeke fertlerini yakalamak için İstanbul merkezli toplam 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 21 bin 100 dolar, 138 bin TL, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 86 mermi, 5 altın bilezik, 7 altın bileklik, 2 altın kolye, 2 altın küpe, 2 altın yüzük, 1 altın kolye ucu, 1 ata altın, 2 tam altın, 14 yarım altın ve 2 çeyrek altında oluşan ziynet eşyası ele geçirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
FETÖ'ye 27 ilde büyük darbe! 101 kişi yakalandı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.