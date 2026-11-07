İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dijital ortamda yürütülen yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Pek çok ilde gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda grup ve şüphelilerin yapay zeka destekli programlar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve şüphelilerin finansal işlemlerine ilişkin analizlerde, yüksek miktarda finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul merkezli 39 ilde dev siber operasyon: 121 şüpheli tutuklandı İstanbul merkezli 39 ilde yapay zeka destekli programlarla yasa dışı bahis ve kumar faaliyeti yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. MASAK raporu ve analizlerde şüphelilerin yüksek miktarda finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi. 3 Kasım 2026'da düzenlenen operasyonda 169 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 215 cep telefonu, 168 SIM kart, 48 dizüstü bilgisayar dahil çok sayıda dijital materyal muhafaza altına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 121'i tutuklandı, 45'ine adli kontrol uygulandı ve 3'ü serbest bırakıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ 39 İLDE OPERASYON

Ekipler, 3 Kasım 2026'da İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonda 169 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda 215 cep telefonu, 168 SIM kart, 48 dizüstü bilgisayar, 21 harici disk, 15 tablet, 11 bilgisayar kasası, 1 CD, 1 kamera ve 1 sabit disk muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 121'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri ve dijital materyallere yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 121 şüpheli tutuklanırken, 45 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Şüphelilerden 3'ü ise serbest bırakıldı.