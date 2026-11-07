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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:00

İstanbul merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 82 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 88 şüpheliden 82’si tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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İstanbul merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 82 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 10:00

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 3 Kasım’da İstanbul, , , Bursa ve Erzincan’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 82 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 88 şüpheliden 82'si tutuklandı.
3 Kasım'da İstanbul, Kayseri, Giresun, Bursa ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 88 şüpheli yakalandı.
Aramalarda 416,28 gram uyuşturucu madde, 65 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 43 uyuşturucu madde içerikli peçete ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 82'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 82 şüpheli tutuklandı

88 ŞÜPHELİ YAKALANDI

5 ilde gerçekleşen operasyonda 88 şüpheli yakalanırken, aramalarda 416,28 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte 65 hap, uyuşturucu madde içerikli 43 peçete ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 82’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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#kayseri
#İstanbul
#Giresun
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Gündem
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