İstanbul merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 82 şüpheli tutuklandı

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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 3 Kasım’da İstanbul, Kayseri, Giresun, Bursa ve Erzincan’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5 ilde gerçekleşen operasyonda 88 şüpheli yakalanırken, aramalarda 416,28 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte 65 hap, uyuşturucu madde içerikli 43 peçete ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 82’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.