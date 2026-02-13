İstanbul merkezli 5 ayrı ilde düzenlenen operasyonlarda, yüklü miktarda hayali ihracat yaptıkları iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire ve 104 araca el konulduğu öğrenilirken, şebekenin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hayal ihracatla büyük vurgun! İstanbul merkezli 5 ayrı ilde büyük operasyon: 29 kişi gözaltına alındı İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, hayali ihracatla döviz dönüşüm desteği ve kaynağı belirsiz para girişi sağlayan bir şebekenin 29 üyesi gözaltına alınırken çok sayıda mal varlığına el konuldu. İstanbul merkezli 5 ilde operasyonlar düzenlendi. Hayali ihracat yaptıkları iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları ülkeye sokmak amacıyla çalıştığı belirlendi. Operasyonlarda 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut ve 104 araca el konuldu.

Ayrıntılar geliyor...