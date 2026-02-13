Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Hayal ihracatla büyük vurgun! İstanbul merkezli 5 ayrı ilde büyük operasyon: 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ayrı ilde düzenlenen operasyonlarda, yüklü miktarda hayali ihracat yaptıkları iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire ve 104 araca el konulduğu öğrenilirken, şebekenin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi.

Hayal ihracatla büyük vurgun! İstanbul merkezli 5 ayrı ilde büyük operasyon: 29 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 5 ayrı ilde düzenlenen operasyonlarda, yüklü miktarda hayali ihracat yaptıkları iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire ve 104 araca el konulduğu öğrenilirken, şebekenin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi.

Hayal ihracatla büyük vurgun! İstanbul merkezli 5 ayrı ilde büyük operasyon: 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, hayali ihracatla döviz dönüşüm desteği ve kaynağı belirsiz para girişi sağlayan bir şebekenin 29 üyesi gözaltına alınırken çok sayıda mal varlığına el konuldu.
İstanbul merkezli 5 ilde operasyonlar düzenlendi.
Hayali ihracat yaptıkları iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı.
Şebekenin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları ülkeye sokmak amacıyla çalıştığı belirlendi.
Operasyonlarda 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut ve 104 araca el konuldu.
Hayal ihracatla büyük vurgun! İstanbul merkezli 5 ayrı ilde büyük operasyon: 29 kişi gözaltına alındı

Ayrıntılar geliyor...

