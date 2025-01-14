İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 19 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 19 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik harekete geçti.
19 KİŞİ YAKALANDI
Terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde olan, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon üzerinden irtibat kuran ya da haklarında terör örgütüne üye olduğuna ilişkin itirafçı beyanı bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman da ele geçirildi.