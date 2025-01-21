İstanbul merkezli 6 ilde MLKP operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

21 Ocak 2025 09:22 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:28

İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü MLKP'ye (Marksist Leninist Komünist Parti) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Çrgütün açık alan yapılanması ESP ve SGDF içinde faaliyet gösteren 37 kişi gözaltına alındı.

Kabine bugün toplanıyor: Masada 'Terörsüz Türkiye' için atılacak son adımlar var!

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İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı​, terör örgütü MLKP'ye (Marksist Leninist Komünist Parti) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; operasyonun startını verdi.

İstanbul'da çok sayıda kişinin, çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen "terör örgütü propagandası" niteliğindeki eylemlere katıldıkları, örgüt üyelerinin duruşmalarını takip ettikleri, cezaevinde ziyaretlerde bulundukları ve örgütle bağlantılı faaliyetlerde yer aldıklarına dair ifadeler bulunduğu tespit edildi.

48 ADRESE OPERASYON​ DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Ankara, Eskişehir, Yalova, İzmir ve Diyarbakır'da toplam 48 adrese operasyon düzenlendi.

37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 37 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ve örgüte ait bayraklar ile flamalar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.