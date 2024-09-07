İstanbul metrosunda yürüyen merdivenin basamakları kırıldı, vatandaş isyan etti: 'Bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Eylül 2024 14:56 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:01

İstanbul'daki toplu ulaşım rezaletine bir yenisi daha eklendi. Daha önce çalışmadığı için vatandaşın tepkisi çeken yürüyen merdiven Sarıyer'de metrodaki ikiye ayrıldı. Çok korktuğunu söyleyen Aysel Çavuşoğlu isimli vatandaş, "Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz?" dedi.. Burada her gün işe gidip geliyoruz" diye konuştu.

İstanbul'daki toplu ulaşım rezaletine bir yenisi daha eklendi. Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda meydana geldi. FACİADAN DÖNÜLDÜ Yürüyen merdivenin iki basamağı vatandaşların indiği sırada ortadan ikiye ayrıldı. Bu sırada merdivenlerin başında kimsenin olmaması bir faciayı önlerken, basamakların yerinden çıkarak kırıldığı görüldü. Yolcular ise büyük panik yaşadı. Bozulan merdiven durdurulurken olay yerinde güvenlik önlemi alındı. 'GERÇEKTEN ÇOK KORKTUM' Çok korktuğunu söyleyen Aysel Çavuşoğlu, “Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz” diye konuştu. İlgili Haberler Son dakika | İstanbul'daki ölümlü metrobüs kazası sonrası 8 şüpheliden 5'i tutuklandı Halıcıoğlu'nda çıkan son dakika metrobüs yangının sebebi henüz belirlenmedi İstanbul Halıcıoğlu'nda metrobüs yangını nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor