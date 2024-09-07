İstanbul metrosunda yürüyen merdivenin basamakları kırıldı, vatandaş isyan etti: 'Bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz'
İstanbul'daki toplu ulaşım rezaletine bir yenisi daha eklendi. Daha önce çalışmadığı için vatandaşın tepkisi çeken yürüyen merdiven Sarıyer'de metrodaki ikiye ayrıldı. Çok korktuğunu söyleyen Aysel Çavuşoğlu isimli vatandaş, "Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz?" dedi.. Burada her gün işe gidip geliyoruz" diye konuştu.
İstanbul'daki toplu ulaşım rezaletine bir yenisi daha eklendi. Hacıosman-Yenikapı metrosunun Sarıyer Atatürk Oto Sanayi istasyonunda meydana geldi.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Yürüyen merdivenin iki basamağı vatandaşların indiği sırada ortadan ikiye ayrıldı. Bu sırada merdivenlerin başında kimsenin olmaması bir faciayı önlerken, basamakların yerinden çıkarak kırıldığı görüldü. Yolcular ise büyük panik yaşadı. Bozulan merdiven durdurulurken olay yerinde güvenlik önlemi alındı.
'GERÇEKTEN ÇOK KORKTUM'
Çok korktuğunu söyleyen Aysel Çavuşoğlu, “Ben yürüyen merdivenden indim. Arkamda bir beyefendi vardı o da indi sonra merdiven çöktü. Ben merdivenlerden indim birden merdiven çöktü. Çok korktum. Son dakikada kurtuldum. Artık bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz. Burada her gün işe gidip geliyoruz” diye konuştu.