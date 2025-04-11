İstanbul rüzgarla sallanıyor! Uçaklar iniş yapamıyor

İstanbul semalarında rüzgar hakimiyeti gökyüzüne taşındı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişler adeta havada asılı kaldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı uçaklar dakikalarca tur atarken, kimi seferler başka havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda elverişsiz hava koşulları nedeniyle inişlerde aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesi ve rüzgarın etkisiyle bazı uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kalırken, iniş yapamayan bazı seferler başka havalimanlarına yönlendiriliyor.

Pilotlar ile hava trafik kontrolörleri arasındaki yoğun telsiz trafiği dikkat çekerken, hava şartlarının normale dönmesi için kritik bir bekleyiş sürüyor. Uçuş trafiğinde zaman zaman gecikmeler yaşanırken, yolculara olası yönlendirme ve beklemelerle ilgili bilgilendirme yapılmaya devam ediyor.

İstanbul'da cuma gününün şiddetli rüzgarlı ve yağışlı geçmesi bekleniyor.