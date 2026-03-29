Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İstanbul sağanak altında Filistin için yürüdü: "İsrail ve ABD’nin zulmüne karşı küresel intifada"

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin’e Destek Platformu ve İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde İstanbul Fatih’te “İşgalci İsrail ve ABD’yi Coğrafyamızda İstemiyoruz” yürüyüşü düzenlendi. Yoğun yağış ve soğuk havaya rağmen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 19:54

İşgalci İsrail ve ABD’nin saldırısı altındaki İslam coğrafyalarına destek olmak amacıyla düzenlenen yürüyüş, öğlen namazının ardından Fatih Camii önünden başladı. Yoğun yağış altında gerçekleşen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, Fevzipaşa Caddesi üzerinden Beyazıt Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca, “Kahrolsun Emperyalizm”, “Kahrolsun Siyonizm”, “Yaşasın Küresel İntifada”, “Nehirden Denize Özgür Filistin” sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

“MÜSLÜMANLAR BİRLİK OLUN”

Yürüyüş boyunca dinmeyen yağmura ve soğuk havaya rağmen kalabalık sürekli olarak artarken, çevredeki vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi. Binlerce kişi yürüyüşün varış noktası olan Beyazıt Meydanı’na ulaştığında İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım katılımcılara hitap etti. Coğrafyamızda yaşanan savaşların sebebinin İsrail’in bu topraklardaki varlığının olduğunu belirten Yıldırım, “Ey müslümanlar uyanık olun. Birbirinize düşmeyin. Birlik olun. ABD neymiş gördük, bir hiç. İsrail neymiş, bir hiç. Sadece İran füzeleriyle bile darmadağınık oldular. İslam ülkelerinin savunma hattıyla yerle bir olurlar Allah’ın izniyle” dedi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik haksız bir şekilde savaş başlattığını belirten Yıldırım, ABD üsleri dışında körfez ülkelerindeki sivillerin zarar görmesi durumunda Filistin dostları olarak canlarının yanacağını ifade etti.

“İSRAİL GÜÇTEN ANLAR”

İsrail ve ABD’nin İran'da ve Filistin'de çocukları katlettiğinin altını çizen Yıldırım, “Biz İslam birliğini istiyoruz. Bölgemizde savaş istemiyoruz. Dünyada halklarını harekete geçirmek istiyoruz. Bu İran savaşı biter bitmez İsrail Filistin'e saldıracak. İsrail kanla besleniyor ve ancak güçten anlar. O yüzden asla Müslüman Müslümanla savaşmamalı. Bak Netenyahu ne diyor, ‘Önce Şii eksenini, sonra Sünni eksenini bitireceğim. Müslümanlar oyuna gelmeyecek. Kardeş kavgası istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL MESCİD-İ AKSA’YI YIKMA HAZIRLIĞI YAPIYOR”

İsrail’in Mescid-i Aksa’yı yıkma hazırlığı yaptığının altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti: “Mescid-i Aksa’da namaz kılınamadı. Mescid-i Aksa’da kapılar kapalı. Bu savaştan sonra İsrail Mescid-i Aksa’ya yönelecek. Yeniden gemiler alıyoruz. İnşallah Sumud tekrar yola çıkacak. Avrupa'dan ve İslam ülkelerinden 200 gemiyle yola çıkacak. Bu sefer bu gemilerle abluka delinecek Allah'ın izniyle. İsrailsiz Filistin olacak.”

“MÜSLÜMAN HALKLARIN KANI, MÜSLÜMAN DEVLETLERİNE EMANETTİR”

İslam İşbirliği Teşkilatı’na da çağrı yapan Yıldırım şöyle dedi: “Askeri işbirliğine girin. Yoksa Filistinli çocukların gözyaşı sizi de boğacak. Filistin size güvendi, Mescid-i Aksa’yı korudu. Müslüman halkların kanı, Müslüman devletlerine emanettir.”

“MÜSLÜMAN TOPLUMLAR BİRBİRİNE KARŞI DEĞİL, KARDEŞ OLMALI”

Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, “Sizin bu yürüyüşleriniz İsrail'in zulmünü sona erdirecek inşallah. İsrail'e karşı, ABD ile birlikte bölgemizde oluşturdukları savaşa ve zulme karşı ‘hayır’ diyen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul’umuz ve Türkiye’miz bu küresel siyonizme, küresel zulme, küresel hegemonyaya karşı olacak. Biz, Müslüman toplumların ve ülkelerin birbirine karşı değil, birbirine kardeş olmasını istiyoruz” dedi.

Yoğun yağış ve soğuk havaya rağmen her yaştan binlerce kişinin katıldığı eylem, konuşmaların ardından sona erdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filistin'e destek veren Harvard'a dava: ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti
Türkiye’den Filistin ekonomisine destek: Tarım kotaları değişti
ETİKETLER
#Gündem
