İstanbul sağanak ve fırtınaya teslim oldu! AKOM bilançoyu açıkladı

23 Kasım 2024 18:59 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 19:04

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan lodos ve fırtına sebebiyle, birçok ilçede maddi zararlar yaşandı. Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'un fırtına bilançosunu açıkladı.

İstanbul'da gün boyunca etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Yetkililer, lodosun ardından başlayan yağışların etkisiyle hava sıcaklığının 19 dereceden 5 dereceye kadar düştüğünü açıkladı. Ani sıcaklık değişimiyle birlikte Anadolu Yakası'nın yüksek bölgelerinde, özellikle Sultanbeyli, Pendik, Kartal ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde kar yağışı görüldü.

Lodos ve fırtına günlük hayatı aksatırken, vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda AFAD'tan uyarı geldi. AFAD lodos nedeniyle ortaya çıkan bilançoyu tek tek açıkladı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK VE FIRTINANIN BİLANÇOSU...

Rüzgar hızının saatte 40 ila 80 kilometreye ulaştığı İstanbul'da, alçak basınç sisteminin etkisi altında kalan şehirde lodosun yol açtığı olumsuzluklarla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, lodos sebebiyle 48 ağacın devrildiğini, 6 çatının uçtuğunu ve 26 tehlike arz eden parçanın savrulduğunu bildirdi. Trafiği olumsuz etkileyen ve yollara düşen ağaçların İBB ekiplerince kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gün boyu etkili olan yağışlara da dikkat çekilerek, Beykoz ve Sarıyer'de metrekare başına 40 kilogramdan fazla, Şişli'de ise 37,6 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Diğer ilçelerde ise bu miktarın 20 ila 35 kilogram arasında olduğu açıklandı.

İBB, toplamda 6 bin 172 personel ile 1879 araç ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Şehir genelinde hafif yağışların yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın Boğaz çevresinde ve Anadolu Yakası'nın genelinde etkisini aralıklarla sürdüreceği; yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülebileceği bilgisi paylaşıldı.