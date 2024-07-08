İstanbul sıcak havayla kavruluyor! "100 derece olarak hissediyoruz"

08 Temmuz 2024 17:32 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:38

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları nefes aldırmıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları İstanbul'da betonlaşmanın da etkisiyle bunaltıcı seviyeye ulaştı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Bazıları ise Taksim Anıtı ve Taksim Camii altında oluşan gölgeliklerde vakit geçirdi.

"40'A DA 100'E DE DAYANMAK ZORUNDASINIZ"

Sıcağın altında döner kesen esnaf Hanifi Penes, “Ne söyleyebilirim ki çok sıcak. İşimiz zor ama yapacak bir şey yok çünkü ekmek parası. Bu sıcaklarla baş etmeye çalışıyoruz. Bol bol su ve tuzlu ayran içeceğiz. Mecbur alışacağız. Dayanmak zorundayız” dedi.

Dönerin karşısında hissedilen sıcaklığın iki katına çıktığını belirten esnaf Hayri Taş ise, “Yapacak bir şey yok. Birilerinin bu işleri yapması lazım. Eğer mesleğiniz ise 40'a da 100'e de dayanmak zorundasın